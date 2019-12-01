Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 08:49:30

Jacona, Michoacán, a 23 de noviembre 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un joven que fue atacado a balazos en las afueras de un OXXO ubicado en esquina de las calles Constituyentes y Melchor Ocampo, junto a la carretera Jacona–Jiquilpan, en la colonia El Realejo.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar habían atacado a balazos a un hombre.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un individuo que estaba herido.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.