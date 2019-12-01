Identifican a joven ultimado en la Tenencia Morelos de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 19:11:39

Morelia, Michoacán, a 5 de octubre de 2026.- Como Edgar René “N”, alias “La Fanita”, de 23 años, fue identificado el joven que fue asesinado a balazos en la Tenencia Morelos de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, en una propiedad en obra negra de la colonia Pablo Galeana de la Tenencia Morelos, municipio de Morelia, fue asesinado a balazos un individuo.

Fue al continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado como Edgar René “N”, alias “La Fanita”, de 23 años.

Hechos que siguen siendo investigados para dar con la identidad y paradero del o los responsables y determinar las causas del crimen.