Localizan sin vida a un hombre dentro de un vehículo en Celaya, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2026 a las 19:22:07

Celaya, Guanajuato, 5 de octubre de 2026.- Una persona perdió la vida luego de un incidente registrado en la colonia Álamos, donde el conductor de un automóvil compacto fue agredido.

El hecho ocurrió poco después de las 16:00 horas de este lunes, cuando se reportaron detonaciones sobre la calle Gorrión.

Tras el reporte al sistema de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal y socorristas acudieron al lugar, donde localizaron dentro de un automóvil de color rojo a un hombre que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima era perseguida por sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta de características desconocidas. Al intentar escapar, habría impactado contra dos vehículos estacionados, los cuales resultaron con daños materiales.

La información oficial será proporcionada por la Fiscalía General del Estado, una vez que concluya el procedimiento correspondiente en la escena.

Tras finalizar las diligencias periciales, el cuerpo fue levantado y trasladado a la capital del estado, donde se le practicará la necropsia de ley.