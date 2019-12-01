Identifican a joven ultimado en el fraccionamiento Villas de la Loma en Morelia, Michoacán 

Identifican a joven ultimado en el fraccionamiento Villas de la Loma en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 12:09:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 26 de agosto del 2025.- Como Saúl “N”, de 19 años, vecino del fraccionamiento Villas de la Loma, fue identificado el joven que fue asesinado a balazos en la ciudad de Morelia, Michoacán, durante la mañana de este martes.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, en la entrada del fraccionamiento Villas de la Loma, una persona fue ultimada a tiros.

Fue al continuar con las indagatorias del caso que el ahora occiso fue identificado como Saúl “N”, de 19 años, vecino de la misma colonia.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado para dar con la identidad y paradero del responsable; así mismo se recordará que el día 3 de julio, a escasos 200 metros de donde fue ultimado Saúl este martes, fue asesinado Erick “N”, de 16 años.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hieren de gravedad a sujeto con arma blanca, en Zitácuaro, Michoacán
Hospitalizan a hombre con heridas graves por descarga eléctrica en Zitácuaro, Michoacán
Guardia Civil desaloja a manifestantes en Zinapécuaro, Michoacán 
Decomisan más de 26 mil litros de huachicol y estupefacientes en Hidalgo
Más información de la categoria
Incautan cantidad récord de estupefacientes en EEUU; suficiente para ultimar de sobredosis a toda Florida, aseguran
Nace el "lechicoleo", nuevo modelo de negocios del crimen organizado prominente en Guanajuato
Triunfa el amor: Taylor Swift y Travis Kelce anuncian que se casarán
Zambada debe denunciar a políticos que recibieron dinero suyo: Claudia Sheinbaum
Comentarios