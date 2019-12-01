Identifican a joven ultimado en el fraccionamiento Villas de la Loma en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 12:09:31

Morelia, Michoacán, 26 de agosto del 2025.- Como Saúl “N”, de 19 años, vecino del fraccionamiento Villas de la Loma, fue identificado el joven que fue asesinado a balazos en la ciudad de Morelia, Michoacán, durante la mañana de este martes.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, en la entrada del fraccionamiento Villas de la Loma, una persona fue ultimada a tiros.

Fue al continuar con las indagatorias del caso que el ahora occiso fue identificado como Saúl “N”, de 19 años, vecino de la misma colonia.

Es de mencionar que el caso sigue siendo investigado para dar con la identidad y paradero del responsable; así mismo se recordará que el día 3 de julio, a escasos 200 metros de donde fue ultimado Saúl este martes, fue asesinado Erick “N”, de 16 años.