Identifican a hombre ultimado el jueves en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 12:46:25

Morelia, Michoacán, 13 de marzo del 2026.- Como Atilano M., de 47 años, de oficio talabartero, fue identificado el hombre que fue asesinado a balazos en calles de la colonia Progreso del Sur, el jueves próximo pasado en esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación la tarde/noche del jueves en un domicilio de la calle Manzana de la referida colonia, asesinaron a balazos a una persona.

Fue al confiar con las actuaciones del caso que el ahora occiso fue identificado como Atilano M., de 47 años, de oficio talabartero.

Es de mencionar que el asunto sigue siendo investigado para dar con la identidad y paradero del o los responsables del crimen.