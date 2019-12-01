Identifican a fallecidos en explosión de camioneta en la México-Pachuca; uno sería miembro de una célula liderada por hijos de “El Mayo”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 13:19:48

Tecámac, Estado de México, a 31 de marzo 2026.- Fueron identificadas las dos personas que perdieron la vida en la explosión de una camioneta que circulaba por la autopista federal México-Pachuca, el pasado 28 de marzo.

Las víctimas fueron identificadas como Francisco Efraín Beltrán, alias ‘el Payín’, y Humberto Rangel Muñoz, este último quien conducía la unidad.

De acuerdo con el periodista Luis Chaparro de Pie de Nota, ‘el Payín’ era miembro de Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa, y operaba en Sinaloa junto con ‘el Meño’, además de tener presencia en el Valle de México.

Además, el trabajador de la comunicación comentó que los dos hombres habían abordado la camioneta en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Por otra parte, el periodista señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) descartó que la explosión del vehículo haya sido producto de un ataque.

La cámara de un vehículo que transitaba metros adelante captó el momento en que una camioneta negra explota de manera repentina y se sale de la vía a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México.