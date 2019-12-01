Identifican a carnicero asesinado en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:37:14

Uruapan, Michoacán, 14 de enero del 2025.- Como Alfonso E. C., de 32 años, fue identificado el carnicero que fue asesinado en su negocio de la colonia El Jazmín de esta ciudad esta mañana de jueves.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de jueves fue ultimado a tiros un hombre en la carnicería El Torito ubicada en la calle La Fuente, de la referida colonia.

Hecho criminal a raíz del cual el individuo perdió la vida, mismo que a la postre fue identificado como Alfonso E. C., de 32 años.

Hechos anteriores que siguen siendo investigados para esclarecer el crimen.