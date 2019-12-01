Identifican a carnicero asesinado en Uruapan, Michoacán

Identifican a carnicero asesinado en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:37:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 14 de enero del 2025.- Como Alfonso E. C., de 32 años, fue identificado el carnicero que fue asesinado en su negocio de la colonia El Jazmín de esta ciudad esta mañana de jueves.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, esta mañana de jueves fue ultimado a tiros un hombre en la carnicería El Torito ubicada en la calle La Fuente, de la referida colonia.

Hecho criminal a raíz del cual el individuo perdió la vida, mismo que a la postre fue identificado como Alfonso E. C., de 32 años.

Hechos anteriores que siguen siendo investigados para esclarecer el crimen.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Corte de circulación ocasionó aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro; hay 4 personas lesionadas
Camioneta sale del camino y vuelca tras descortesía vial en la carretera a Bernal, del municipio de El Marqués
En Zamora, Michoacán: Aseguran a un hombre, un vehículo y tres armas de fuego
Disminuyen durante el 2025 los delitos patrimoniales en Michoacán: SSP
Más información de la categoria
Señala Memo Valencia a Leonel Godoy de posible relación con la agresión armada contra su hermano
Extraditan de Colombia a Francisco Martín “N”, presunto responsable de secuestro cometido en Ziracuaretiro, Michoacán
Grecia Quiroz lamenta traición a Carlos Manzo; espera que su seguridad esté garantizada
Estados Unidos suspende trámites de visa para ciudadanos de 75 países; destacan Brasil, Uruguay y Colombia
Comentarios