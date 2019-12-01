Grecia Quiroz lamenta traición a Carlos Manzo; espera que su seguridad esté garantizada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 14:23:09

Uruapan, Michoacán, 14 de enero del 2026.- La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, afirmó que el asesinato del exalcalde Carlos Manzo fue posible debido a la traición de una persona cercana a su equipo de trabajo, quien presuntamente proporcionó información clave sobre sus movimientos.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, Quiroz calificó el hecho como un “balde de agua fría” y sostuvo que el implicado, Samuel G. R., continuaba trabajando dentro del gobierno municipal pese a conocer lo que ocurriría.

De acuerdo con las investigaciones, Samuel habría informado a Josué “N” sobre el itinerario de Manzo, datos que presuntamente llegaron a Jorge Armando “N”, señalado como líder de la célula criminal que ejecutó el homicidio.

La alcaldesa aseguró que Samuel conocía con anticipación los movimientos del exalcalde y que su ausencia el día del ataque, ocurrido el 1 de noviembre, levantó sospechas. Precisó que el señalado no pertenecía al llamado Movimiento del Sombrero, pero fue integrado al equipo por considerarse un trabajador confiable.

Quiroz reconoció que asumir la presidencia municipal tras el asesinato de su esposo ha sido difícil, tanto en lo personal como en lo político, pero afirmó que el respaldo ciudadano y los ideales de Manzo la han impulsado a continuar.

Señaló que cuenta con seguridad proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque dijo esperar que esta sea suficiente.

Finalmente, criticó al senador Gerardo Fernández Noroña por los señalamientos que ha hecho en su contra, al considerar que sus expresiones han sido despectivas e insensibles hacia una mujer que perdió a su esposo en un crimen violento.