Asalto interrumpe picnic en Los Fuertes de Loreto, en Puebla; queda grabado en video

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 11:16:38

Puebla, Puebla, 14 de enero del 2026.- Un picnic en la zona de Los Fuertes de Loreto fue interrumpido por un asalto, en el que dos mujeres y una menor de edad fueron despojadas de sus pertenencias.

El hecho quedó grabado en video, donde se observa el momento en que las víctimas son abordadas por dos agresores, que se percibe son jovenes, mientras se encontraban reunidas en el área recreativa.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas tras el hecho, mientras que las autoridades ya investigan lo ocurrido.

El caso generó reacciones en redes sociales, donde usuarios exigieron mayor seguridad en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad de Puebla.