Lo interceptan en una carnicería y lo acribillan a tiros en Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 13:01:29

Uruapan, Michoacán, 14 de enero del 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas pero que ya son investigadas, un hombre fue asesinado a balazos en el interior de una carnicería ubicada en la colonia El Jazmín del municipio de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la carnicería El Torito, ubicada en la calzada La Fuente, de la referida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.