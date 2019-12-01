Disminuyen durante el 2025 los delitos patrimoniales en Michoacán: SSP

Disminuyen durante el 2025 los delitos patrimoniales en Michoacán: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 16:10:43
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Al cierre de 2025, el robo a negocio, de vehículo y a transportistas presentaron reducciones significativas, tanto en la comparativa anual respecto a 2024, como en el registro histórico acumulado desde octubre de 2021, informó la  Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.

Sobre el particular se informó que en el caso del robo a negocio, durante diciembre de 2025 se reportaron 60 carpetas de investigación, frente a 69 registradas en diciembre de 2024, lo que representa una reducción del 13.04 por ciento. En el comparativo de largo plazo, este delito pasó de 73 casos en octubre de 2021 a 60 en diciembre de 2025, una baja del 17.80 por ciento.

Respecto al robo de vehículo, las cifras indican que en diciembre del año pasado se contabilizaron 266 casos, contra 338 en el mismo mes de 2024, lo que representa una disminución del 21.30 por ciento con 72 casos menos. Mientras que en octubre de 2021 registró 347, es decir, hubo una reducción del 23.34 por ciento, equivalente a 81 carpetas menos, respecto al año anterior.

En cuanto al robo a transportista, los datos muestran una de las reducciones más relevantes. En diciembre de 2025 se registraron 36 casos, frente a 61 en diciembre de 2024, lo que representa una disminución del 40.98 por ciento, con 25 casos menos. En el comparativo de largo plazo, este delito pasó de 113 casos en octubre de 2021 a 36 en diciembre de 2025, lo que equivale a una reducción del 68.14 por ciento, es decir, 77 casos menos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Corte de circulación ocasionó aparatoso accidente en la autopista México-Querétaro; hay 4 personas lesionadas
Camioneta sale del camino y vuelca tras descortesía vial en la carretera a Bernal, del municipio de El Marqués
En Zamora, Michoacán: Aseguran a un hombre, un vehículo y tres armas de fuego
Disminuyen durante el 2025 los delitos patrimoniales en Michoacán: SSP
Más información de la categoria
Señala Memo Valencia a Leonel Godoy de posible relación con la agresión armada contra su hermano
Extraditan de Colombia a Francisco Martín “N”, presunto responsable de secuestro cometido en Ziracuaretiro, Michoacán
Grecia Quiroz lamenta traición a Carlos Manzo; espera que su seguridad esté garantizada
Estados Unidos suspende trámites de visa para ciudadanos de 75 países; destacan Brasil, Uruguay y Colombia
Comentarios