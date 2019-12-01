En Morelia, Michoacán: Detienen a un sujeto y recuperan vehículos robados con violencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 15:50:06

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Como resultado de acciones de prevención y vigilancia, la Policía Morelia logró la detención de un sujeto y la recuperación de un vehículo con reporte de robo, en la acción se aseguraron drogas, hechos registrados en la colonia Jardines de Guadalupe.

Sobre el particular se informó que los hechos yacieron verificativo luego de que, a través del sistema de videovigilancia C4, se detectara un vehículo cuyas características coincidían con uno presuntamente relacionado con un robo de otro vehículo con violencia registrado previamente en la ciudad.

Al darle seguimiento, oficiales marcaron el alto al conductor, quien hizo caso omiso e intentó evadir la acción policial.

Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en calles de la colonia Jardines de Guadalupe. En ese momento, el conductor descendió de la unidad e intentó huir a pie, siendo asegurado metros adelante por los oficiales.

Durante la inspección preventiva, se localizó entre sus pertenencias una sustancia con características similares a un narcótico, así como documentación relacionada con un vehículo con reporte de robo. Por lo anterior, el masculino fue detenido y se le informaron sus derechos conforme a la ley.

De manera paralela, se logró la localización y recuperación de una camioneta con reporte de robo con violencia, la cual fue ubicada en la colonia Hermosa Provincia. Dicho vehículo fue asegurado y trasladado al corralón oficial de la Fiscalía General del Estado para los fines legales correspondientes.

El individuo detenido, los indicios asegurados y los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.