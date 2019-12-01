Estados Unidos suspende trámites de visa para ciudadanos de 75 países; destacan Brasil, Uruguay y Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Enero de 2026 a las 13:29:24

Washington, Estados Unidos, 14 de enero del 2026. — El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del procesamiento de visas de migrante para solicitantes de 75 nacionalidades, como parte de nuevas medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para limitar la llegada de extranjeros que buscan establecerse en el país.

Un vocero del Departamento de Estado confirmó que la medida aplica a personas provenientes de países cuyos migrantes, según el gobierno estadounidense, reciben prestaciones sociales en niveles considerados “inaceptables”.

La dependencia señaló que la suspensión permanecerá vigente hasta que se garantice que los nuevos migrantes no representen una carga económica para la población estadounidense.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en redes sociales que entre los países afectados se encuentran Rusia, Irán y Somalia, este último señalado tras críticas del presidente Trump por un presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota relacionado con inmigrantes.

También indicó que la lista incluye países con relaciones amistosas con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia, además de Haití y Eritrea.

De acuerdo con la información oficial, los países incluidos en la suspensión son: Afganistán, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladés, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Brasil, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Irán, Irak, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay, Uzbekistán y Yemen.

Hasta el momento, el Departamento de Estado no ha precisado cuánto tiempo permanecerá vigente la suspensión ni si habrá excepciones para casos humanitarios o de reunificación familiar.