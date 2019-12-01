Extraditan de Colombia a Francisco Martín “N”, presunto responsable de secuestro cometido en Ziracuaretiro, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 14 de enero de 2026.- Como resultado de las acciones de coordinación internacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) recibió en extradición, procedente de Colombia, a Francisco Martín “N”, presunto responsable del delito de secuestro, cometido en perjuicio de un adolescente, en el municipio de Ziracuaretiro, en el año 2011.

Sobre el particular se informó que con base en las indagatorias realizadas por la Fiscalía Regional de Uruapan, el 13 de enero del año referido, la víctima se encontraba en una plaza comercial de la ciudad de Morelia, cuando fue privada de su libertad y posteriormente trasladada al municipio de Ziracuaretiro.

Derivado de estos hechos y al acreditarse la probable participación del investigado, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

Las investigaciones permitieron establecer que Francisco Martín “N” se encontraba fuera del país, con el propósito de evadir la acción de la justicia, por lo que la FGE activó los mecanismos de búsqueda a nivel nacional e internacional. A través de la Unidad de Asistencia Jurídica Internacional y Extradiciones, se gestionó la emisión de una Notificación Roja y una Alerta Migratoria, con el apoyo de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL.

En diciembre pasado, el investigado fue ubicado y detenido en la ciudad de Bogotá, Colombia. Tras el cumplimiento de los procedimientos legales correspondientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país autorizó su extradición a México. En atención a lo anterior, personal de la Fiscalía General se trasladó a la Ciudad de México para recibir la custodia del reclamado y realizar su puesta a disposición ante la autoridad jurisdiccional competente, conforme a derecho.