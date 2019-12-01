Identifican a adulto mayor que murió en incendio en Morelia, Michoacán 

Identifican a adulto mayor que murió en incendio en Morelia, Michoacán 
22 de Agosto de 2025
Morelia, Michoacán, 22 de agosto del 2025.- Como Abel “N”, de 90 años de edad, fue identificado el hombre que perdió la vida al incendiarse su vivienda en la comunidad de El Durazno de esta ciudad de Morelia.

Cómo se diera a conocer en este medio de comunicación, esta madrugada de viernes se registró un incendio en una vivienda ubicada en la referida comunidad al sur de esta ciudad de Morelia.

Lamentablemente dentro de la vivienda murió calcinado un adulto mayor, quien a la postre fue identificado como Abel “N”, de 89 años.

El caso sigue siendo investigado por las autoridades correspondientes en virtud de que se desconocen las causas del siniestro.

Identifican a adulto mayor que murió en incendio en Morelia, Michoacán 
Identifican a adulto mayor que murió en incendio en Morelia, Michoacán 
