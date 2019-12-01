Identifican a adolescente asesinado en Capacuaro, Michoacán; FGE analiza su posible vínculo con el homicidio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, y queda otro por identificar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 19:51:06

Morelia, Mich., a 13 de noviembre de 2025.– La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que ha sido identificado el cadáver de Josué N., un adolescente de 16 años localizado en la comunidad de Capacuaro, y que este hallazgo ha abierto una nueva línea de investigación sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, declaró que se encuentran a la espera de los resultados de nuevas periciales para determinar si el menor tuvo participación activa en el ataque armado, dijo en entrevista colectiva previo a una reunión con el secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch.

Hallazgo en Capacuaro

El cuerpo de Josué N. fue localizado el lunes 10 de noviembre en la comunidad de Capácuaro, perteneciente al municipio de Uruapan, Michoacán. Junto a él fue encontrado el cadáver de otro hombre, aún no identificado por las autoridades.

Ambos presentaban evidentes signos de tortura e impactos de arma de fuego.

Los cuerpos fueron abandonados dentro de bolsas negras cerca del acceso al Colegio de Bachilleres de Capácuaro, a un costado de la carretera Uruapan–Carapan. La zona fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil, en espera del levantamiento efectuado por la Fiscalía Regional de Uruapan.

El adolescente de 16 años, de origen y vecino de Uruapan, no había sido reportado como desaparecido; sus familiares acudieron a identificarlo un día después de verificarse el hallazgo del cuerpo.

Investigación por el homicidio del alcalde

Carlos Torres Piña indicó que Josué N. es presuntamente uno de los que intervino activamente en el atentado que privó de la vida al alcalde Carlos Manzo. Se investigan varias líneas, entre ellas si el menor fue cómplice directo en el ataque. El homicidio del alcalde — ocurrido el 1 de noviembre en Uruapan — ya había generado la localización de un primer joven atacante muerto durante los hechos, así como dos detenidos que luego se supo, no estaban relacionado en los hechos.

La FGE mantiene activo el proceso de análisis pericial para establecer la participación del adolescente identificado, así como las circunstancias del otro cuerpo localizado en Capácuaro. Aunado al crimen del alcalde, el caso revela la complejidad de la violencia en Uruapan y su zona rural.