Iba en su camioneta cuando abrieron fuego en su contra en Zamora, Michoacán; fue trasladado a un nosocomio por sus propios medios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 10:54:00

Jacona, Michoacán, 20 de agosto del 2025.- El conductor de una camioneta quedó lesionado tras ser víctima de una agresión con disparos de arma de fuego, la unidad terminó por impactarse contra un camion de carga.

En cuanto a lo ocurrido se conoció que minutos antes de las 20:00 horas operadores del C5 SITEC fueron alertados sobre una persona baleada en las calles Amapola y Catalpan, de la colonia Monte Bello.

Autoridades de los tres niveles de gobierno se movilizaron al lugar donde fueron notificados que el afectado Luis Enrique G., de 25 años de edad, había sido trasladado a un nosocomio a bordo de un vehículo particular.

Los uniformados acordonaron el perímetro, ya que la unidad de la víctima de la marca Peugeot, tipo Partner Rapid, color blanco, con placas de Michoacán presentaba diversos impactos de bala en el parabrisas delantero, así como en la carrocería.

Personal de la Fiscalía General del Estado se dio cita al lugar para recabar los indicios e integraron la carpeta de investigación para dar con los presuntos responsables.