FGR investiga asalto armado a tractocamión en la carretera La Piedad –Yurécuaro, en límites de Michoacán con Jalisco 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 20:29:31

Yurécuaro, Mich., a 5 de febrero de 2026.— La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el delito de robo al autotransporte federal de carga, luego de que un tractocamión fuera despojado por sujetos armados en el municipio de Yurécuaro.

De acuerdo con información oficial, la indagatoria es encabezada por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Michoacán, tras la denuncia presentada por el apoderado legal de una empresa particular ante el Ministerio Público de la Federación.

El reporte señala que el robo ocurrió cuando individuos armados interceptaron un tractocamión acoplado a una caja refrigerada, unidad que portaba placas del Servicio Público Federal.

El asalto se registró sobre la carretera La Piedad–Yurécuaro, a la altura del punto conocido como Arco Yurécuaro, una zona por donde circula de manera constante el transporte de carga.

La Fiscalía Federal en Michoacán informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de reunir los datos de prueba necesarios que permitan identificar y proceder legalmente contra quienes resulten responsables de este delito.