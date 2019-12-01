Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular

Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 18:28:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar con su motocicleta con un vehículo, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la carretera Huetamo-Riva Palacio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 183 de la referida carretera, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar solo pudieron confirmar la muerte de Rafael J., de 34 años el cual viajaba en una motocicleta y chocó contra un vehículo.

Finalmente personal de la FGE se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo e iniciaron las actuaciones que el caso amerita.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular
Alumno del CECyTE resulta gravemente herido tras ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato
Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato
Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos
Más información de la categoria
Cuando no hay claridad, lo responsable es no acompañar: Juan Carlos Barragán
Diputada denuncia venta de inmuebles estatales con "nombres y apellidos" ocultos
Procesión del Silencio de Morelia celebrará 50 años como una de las mejores del país
Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán
Comentarios