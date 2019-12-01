Huetamo, Michoacán: Fallece motociclista en accidente vehicular

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 18:28:38

Huetamo, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- Víctima de las lesiones que sufrió al chocar con su motocicleta con un vehículo, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la carretera Huetamo-Riva Palacio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 183 de la referida carretera, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar solo pudieron confirmar la muerte de Rafael J., de 34 años el cual viajaba en una motocicleta y chocó contra un vehículo.

Finalmente personal de la FGE se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo e iniciaron las actuaciones que el caso amerita.