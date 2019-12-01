Caen 2 mujeres presuntamente vinculadas a organización criminal de Tabasco; les aseguran arsenal y autos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 14:18:32
Jalapa, Tabasco, a 4 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a dos mujeres identificadas como Ana Luisa N., de 47 años de edad, y Ana Karen N., de 27 años, presuntamente ligadas a un grupo delictivo de Jalapa, Tabasco.

De acuerdo con un comunicado oficial, en el operativo también se aseguraron 34 vehículos, un arsenal y drogas, en un predio con cinco inmuebles, ubicado en el municipio de Jalapa, Tabasco.

Entre los artefactos decomisados se encuentran los siguientes:

  • una pistola calibre .22 con dos cargadores abastecidos
  • un revólver calibre .22 con 10 cartuchos útiles
  • una caja con 50 cartuchos
  • una bolsa con múltiples cartuchos calibre 9 mm
  • una caja de cartón con narcóticos y accesorios para su consumo
  • 34 vehículos
  • una cuatrimoto
  • remolques

Asimismo, en la nota se detalló que en el cateo participaron elementos de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT) y Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Los cinco inmuebles quedaron bajo resguardo de la Fiscalía de Tabasco, en tanto que las mujeres detenidas, presuntamente ligadas a miembros de La Barredora apodados como ‘Monster’ y/o ‘Mayo’ y ‘Licenciado Tomás’, junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de las áreas competentes correspondientes para determinar su situación jurídica.

Noventa Grados
