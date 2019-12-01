Cuando no hay claridad, lo responsable es no acompañar: Juan Carlos Barragán

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 17:01:23

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- El diputado de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez, no acompañará votación a favor para la desincorporación de bienes inmuebles del patrimonio estatal. El legislador justificó su decisión en la falta de reglas claras y la ambigüedad sobre el destino final de los predios.

Barragán Vélez señaló que su rechazo no es una oposición sistemática, sino una defensa de la legalidad y el patrimonio público, "Mi voto es en contra, por congruencia y responsabilidad", expresó.

El legislador aclaró que existe consenso en apoyar las causas nobles, manifestando su acuerdo explícito con las donaciones destinadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dado su vínculo personal con la institución. "Soy hijo de madre jubilada del seguro social. Soy hijo del seguro social. Porque fortalecer además la salud pública siempre será una prioridad," declaró.

Sin embargo, el resto de la propuesta generó "serias dudas". Juan Carlos Barragán insistió en que cuando se trata de patrimonio público, la regla debe ser la "Total claridad y transparente."

Desde tribuna exigió que se especifiquen los beneficiarios y las condiciones. "No podemos aprobar desincorporaciones sin reglas claras, sin transparencia plena y sin certeza sobre el destino final de esos créditos."

El diputado concluyó su intervención reafirmando su deber como representante popular.

"La transparencia no es un obstáculo, es una obligación y una responsabilidad de todas y de todos nosotros. Y cuando no hay claridad suficiente, lo congruente siempre será votar en contra."