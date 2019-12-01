Procesión del Silencio de Morelia celebrará 50 años como una de las mejores del país

Morelia, Michoacán; 04 de marzo de 2026.- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, invitó a ciudadanos, visitantes y turistas a presenciar la Procesión del Silencio de Morelia, que este año celebrará su 50 aniversario ubicándose entre las más grandes y tradicionales del país.

Esta icónica expresión de la Semana Santa 2026, tendrá lugar el viernes 03 de abril a las 19:30 horas, partiendo de la Calzada Fray Antonio de San Miguel a través de la avenida Madero con destino a la Catedral de Morelia.

Sobre la magnitud de este evento, Alfonso Martínez precisó que se espera la participación de 20 cofradías y mil 500 personas. Con base a cifras de años anteriores, se prevé recibir al menos a 80 mil espectadores entre ciudadanos morelianos, visitantes de la región y turistas internacionales.

Al invitar a que conozcan esta experiencia, el alcalde comentó que la Procesión del Silencio de Morelia es la segunda de mayor tamaño del país, pero puede considerarse la número uno en importancia debido al cuidado de la tradición.

“Posicionamos a la Procesión del Silencio de Morelia como la segunda más grande de México pero me atrevo a decir que es la más importante, porque es la más apegada a la tradición; es una real procesión del silencio, lo que la pone como la más importante de México”, expresó el presidente de Morelia.

El Gobierno Municipal reitera la invitación a este icónico evento, así como a las actividades turísticas, culturales e históricas que ofrece la ciudad en la Semana Santa y cuya cartelera completa puede consultarse en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/10ko5b_DLmcQHe4Betu9HthH6dZhLfDzQ/view