Ciclista pierde la vida al ser arrollado en la Segunda Fracción de Crespo en Celaya, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 16:12:09

Celaya, Guanajuato, a 4 de marzo de 2026.- Un ciclista fue arrollado la tarde del miércoles en la lateral a Villagrán a la altura de la Segunda Fraccion de Crespo.

Fue poco antes de las 14:00 horas que reportaron al sistema de emergencia 911 sobre una persona tirada a un costado de la carretera.

A la zona acudieron paramédicos, los cuales solo pudieron confirmar el deceso de la víctima.

Acto seguido se colocó la cinta amarilla dando aviso a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes determinarán la identidad de la víctima, así como la mecánica del percance.

En el sitio una vecina expresó que todos los días dicho cruce es complicado ya que es peligroso para pasar con sus hijos a quienes lleva a clase e hizo un llamado de ayuda a la autoridad competente para que coloquen un puente peatonal o un semáforo.