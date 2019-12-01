Grupo delincuencial jalisciense habría ayudado a Silvano a escapar de México: fiscal de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 14:34:31

Morelia, Michocán, 4 de marzo del 2026.- El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, dio a conocer que, según datos obtenidos de manera extraoficial, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habría intervenido para facilitar la salida del país del exgobernador Silvano Aureoles Cornejo, cuando comenzaron las detenciones de exintegrantes de su gabinete.

En entrevista con el medio digital Sin Embargo, el fiscal detalló que el exmandatario habría abandonado México a través de un aeropuerto en Jalisco, justo cuando se activaron las primeras acciones judiciales contra exfuncionarios de su administración. Desde entonces, se presume que permanece en el extranjero.

Las indagatorias se centran principalmente en la construcción y posterior adquisición de varios cuarteles de seguridad, edificados —según la investigación— en terrenos que no eran propiedad del estado. Posteriormente, estos inmuebles fueron comprados por el gobierno estatal apenas tres días antes de que concluyera la administración en septiembre de 2021.

De acuerdo con la Fiscalía, los contratos se firmaron por montos que oscilaban entre 600 y 900 millones de pesos por cada complejo, aunque valuaciones posteriores estiman que su costo real no superaría los 250 o 300 millones. Las autoridades investigan posibles delitos como enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

Asimismo, Torres Piña indicó que existen otras carpetas abiertas por el presunto uso irregular de recursos mediante una institución financiera utilizada por distintas dependencias estatales.

A través de ese esquema, explicó, se habrían realizado pagos a empresas que posteriormente retornaban parte del dinero a cuentas personales vinculadas con el exgobernador.