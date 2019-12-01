Diputada denuncia venta de inmuebles estatales con "nombres y apellidos" ocultos

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 16:47:03

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026. — En medio del debate sobre la desincorporación de 38 bienes inmuebles estatales, Itzé Camacho Zapian, diputada local de Morena, denunciò que el proceso, presentado como un acto de nobleza , es en realidad una maniobra para favorecer intereses privados con nombres ya definidos.

La legisladora, señaló que si bien algunos predios podrían destinarse a fines sociales legítimos como al Instituto Mexicano del Seguro Social, la iniciativa esconde una venta masiva a particulares.

"Esta fachada disfrazada es lo que lastima porque hay más de 20 predios que van a ser vendidos a particulares. ¿Y qué creen? Ya los compradores tienen nombre y apellido, Ya tenemos nombre y apellido," sentenció la legisladora desde la tribuna.

Advirtió que entre los beneficiarios de estas transacciones se encuentran "empresarios, hay políticos famosos y los que quieren ser políticos, pero no lo son, solo no tienen principio."

También cuestionó la necesidad de vender el patrimonio estatal, poniendo como ejemplo un predio ubicado en la zona turística conocida como "el callejón del romance", preguntando retóricamente si el destino final sería un bar o un restaurante, en lugar de un bien público.

La diputada morenista concluyó su intervención con una advertencia a sus compañeros legisladores, sugiriendo que su voto a favor de la venta sería una traición a los ciudadanos y que, al igual que los exfuncionarios señalados por corrupción, podrían enfrentar consecuencias por sus actos.