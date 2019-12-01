Alumno del CECyTE resulta gravemente herido tras ataque armado en Apaseo el Alto, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 17:03:54
Apaseo el Alto, Guanajuato, 4 de marzo de 2026.- Afuera de las instalaciones de la preparatoria de CECyTE un alumno fue blanco de un ataque armado del cual resultó herido de gravedad.

El CECyTE confirmó a través de un comunicado que fue un alumno quien resultó lesionado y trasladado a un centro médico.

El suceso tuvo lugar poco después de las 10:00 de la mañana del miércoles en el citado lugar calle Pirul  colonia Magisteriales a donde se desplazaron autoridades policiacas y socorristas los cuales al brindar los primeros auxilios y estabilizarlo, lo trasladaron a un nosocomio donde continúa su atención médica 

La mecánica de los ocurrido se ignora hasta el momento, solo refieren de manera extraoficial en los primeros reportes que se escucharon más de diez detonaciones afuera de la institución, sin embargo el sonido de los disparos generó temor a los alumnos así como al personal docente que comenzaron a resguardarse en un lugar seguro.

El caso ya se encuentra en proceso de investigación a manos de la fiscalía del Estado quienes recabaron información y evidencias que serán analizadas para el esclarecimiento del suceso

Noventa Grados
