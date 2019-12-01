Homicidios bajan 32% en México en gobierno de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 11:46:06

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- Los homicidios dolosos en México disminuyeron un 32 por ciento en el promedio diario, desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 1 de octubre de 2024.

Lo anterior lo dio a conocer Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante su participación en la conferencia de prensa de la mandataria mexicana.

Además, la funcionaria federal explicó que dicha cifra representa una disminución de 27 asesinatos diarios.

“Como se puede ver en esta gráfica, en los últimos once meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja (…) En agosto se registraron 27 homicidios menos que en los registrados en septiembre de 2024”, argumentó la directora del SESNSP.

Por otra parte, Figueroa Franco indicó que de enero a agosto de 2025 siete estados concentran el 51.1 por ciento de los homicidios en el país: Guanajuato, con el 11.6 por ciento (mil 934 casos); Chihuahua, 7.3 por ciento (mil 207); Baja California, 7.1 por ciento (mil 184); Sinaloa, 7.1 por ciento (mil 182); Estado de México, 6.6 por ciento (mil 95); Guerrero, 5.9 por ciento (979), además de Michoacán, con el 5.3 por ciento (913).