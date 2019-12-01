Hombres armados disparan contra padre e hijo en la carretera Zinapécuaro-Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2026 a las 21:00:55

Morelia, Michoacán, 26 de septiembre de 2026.- Un adulto mayor de 65 años resultó herido de un balazo en la espalda después de que sujetos armados, a bordo de una camioneta, lo persiguieron y dispararon en repetidas ocasiones contra la unidad en la que viajaba acompañado de su hijo rumbo a la Central de Abasto de Morelia.

Al respecto se informó que dichos ataque ocurrió la cuando Martín, de 65 años, y su hijo Edgar, de 27, circulaban por la carretera Zinapécuaro-Morelia a bordo de una camioneta Ford F-350 gris con redilas.

En un momento determinado, durante el trayecto fueron alcanzados por una Jeep Cherokee blanca, con placas de la UDC, en la que viajaban varios hombres.

Los ocupantes de la Cherokee presuntamente les ordenaron detenerse, pero padre e hijo continuaron avanzando. Fue entonces cuando los desconocidos comenzaron a disparar contra la Ford en repetidas ocasiones.

Una de las balas alcanzó a Martín en la parte superior derecha de la espalda; pese a ello, continuaron su marcha hasta ingresar a Morelia.

Al llegar a Ciudad Industrial, sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, observaron una patrulla de la Policía Morelia y se orillaron para solicitar ayuda. La camioneta de los agresores continuó su camino y lograron escapar.

Paramédicos atendieron al hombre lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital privado, acompañado de su hijo.

La camioneta quedó bajo resguardo y posteriormente fue trasladada a un corralón oficial de la Fiscalía de Michoacán para realizar los peritajes correspondientes.

La Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer el ataque, establecer el móvil e identificar a los responsables.