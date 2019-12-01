PRD reporta 80% de liquidación a ex trabajadores del PRD  y casi liquidada deuda con proveedores

PRD reporta 80% de liquidación a ex trabajadores del PRD  y casi liquidada deuda con proveedores
Autor: Amanda Bautista Rodriguez  / Noventa Grados | Fecha: 23 de Marzo de 2026 a las 19:03:18
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Morelia, Michoacán, 23 de marzo de 2026.- Ángel Rafael Macías Mora, Secretario de Finanzas y Administración del Partido de la Revolución Democrática Michoacán, informó que el partido ha avanzado en un 80% del pago de liquidaciones a  extrabajadores del instituto político.

El Secretario indicó que se han empleado alrededor de  tres millones de pesos para cubrir este 80% de los casos, un proceso que se realiza mediante convenios validados por la dependencia de conciliación.

"Se les están pagando liquidación e indemnización de acuerdo a las formas de ley..se hace un convenio aquí en el partido y luego vamos a conciliación y se hace la transferencia", detalló Macías Mora.

Respecto a las deudas con proveedores, el Secretario de Finanzas y Administración del PRD
señaló que el avance global es de casi el 85%. La deuda pendiente con proveedores es mínima, faltando solo el pago a un proveedor por un monto aproximado de 36 mil pesos.

Existen entre tres y cuatro casos de ex trabajadores que aún no han llegado a un convenio.

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