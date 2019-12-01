Hombre quita la vida a su hija de 6 años de edad en Reynosa, Tamaulipas; también golpeó a sus otros dos hijos

Reynosa, Tamaulipas, a 9 de febrero de 2026.- Una menor de seis años perdió la vida presuntamente a consecuencia de una agresión física, mientras que dos de sus hermanos —uno de cuatro años y un bebé de pocos meses— permanecen hospitalizados con lesiones graves en Reynosa, Tamaulipas. Por estos hechos, autoridades detuvieron al padre de los niños como principal sospechoso.

La víctima, identificada como Emily “N”, falleció durante la madrugada del domingo, alrededor de las 03:00 horas, en el Hospital General de Zona número 15 del IMSS, ubicado sobre la avenida Hidalgo, a donde había sido trasladada para recibir atención médica.

De acuerdo con los reportes clínicos, sus hermanos Marcos “N”, de cuatro años, y el menor de meses de nacido, presentan múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que continúan bajo observación médica.

El presunto agresor fue identificado como Marcos “H”, de 25 años de edad, originario de Poza Rica, Veracruz, y quien se encontraba desempleado. Fuentes policiales señalaron que al momento de su detención el hombre supuestamente estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que se le realizaron estudios para determinar si también había consumido alguna sustancia ilícita.

La agresión se habría registrado la noche del sábado, alrededor de las 20:00 horas, en un domicilio ubicado en la colonia Puerta Grande, sector cuatro, al poniente de Reynosa, una zona catalogada como de alta marginación.

Por su parte, Suemi “N”, madre de los menores, informó a las autoridades que durante el momento de los hechos se encontraba laborando en una maquiladora, ya que era la principal proveedora del hogar debido a que su pareja no tenía empleo.

La mujer relató que, al regresar a su vivienda, se encontró con una ambulancia que salía del lugar, por lo que comenzó a cuestionar a los elementos policiacos, quienes posteriormente la trasladaron a rendir su declaración para integrar la carpeta de investigación, inicialmente abierta por el delito de lesiones.

En su testimonio, señaló que el ahora detenido había ejercido violencia contra los niños en ocasiones anteriores, aunque —según dijo— se trataba de castigos físicos como golpes con chancla o cinturón, sin que antes se hubiera presentado una agresión de tal magnitud.

También reconoció que su pareja solía consumir alcohol y drogas, aunque hasta el momento no se ha confirmado si se encontraba bajo el influjo de estas sustancias al momento de los hechos.

Finalmente, agentes de la Fiscalía especializada en la investigación de delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, en coordinación con peritos forenses, realizaron diligencias en el domicilio, donde aseguraron diversos indicios que serán incorporados a la carpeta de investigación.