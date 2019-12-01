Adolescente presunto responsable de violación en agravio de una menor de edad en La Piedad, Michoacán, es vinculado a proceso

Adolescente presunto responsable de violación en agravio de una menor de edad en La Piedad, Michoacán, es vinculado a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 11:39:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra un adolescente, presunto responsable de violación en agravio de su cuñada, cometido en La Piedad. 

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, se logró establecer que el 23 de octubre de 2025, el joven de 17 años de edad ingresó al domicilio de la víctima en busca de su novia, y al percatarse que ésta no se encontraba, agredió sexualmente a la niña de 12 años de edad. 

Lo anterior fue denunciado, por lo que el personal de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes dio inicio con los protocolos especializados para dar con el paradero del menor, quien fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión. 

En apego a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el Juez de Control resolvió su vinculación a proceso; impuso la medida cautelar de internamiento preventivo y autorizó un mes de investigación complementaria.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Presunto responsable de violación en agravio de una mujer con discapacidad es vinculado a proceso en Morelia, Michoacán
Llevan a La Huacana, Turicato y Morelos el foro “DESCONEK-TATE y RECONEK-TATE
Ultiman a un individuo en Villa Madero, Michoacán 
Atienden incendio en casa habitación en la colonia Juriquilla de la capital queretana  
Más información de la categoria
Operativos en Morelia dejan 8 detenidos y más de mil 200 dosis de estupefacientes aseguradas
Trasladarán a Guadalajara al lobo marino que fue encontrado herido en playa de Nayarit; será intervenido por una fractura de mandíbula
Inflación acelera en enero; se ubica en 3.79%
Confirman localización de cuerpos de tres de los mineros secuestrados en Sinaloa
Comentarios