Adolescente presunto responsable de violación en agravio de una menor de edad en La Piedad, Michoacán, es vinculado a proceso

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero de 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra un adolescente, presunto responsable de violación en agravio de su cuñada, cometido en La Piedad.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, se logró establecer que el 23 de octubre de 2025, el joven de 17 años de edad ingresó al domicilio de la víctima en busca de su novia, y al percatarse que ésta no se encontraba, agredió sexualmente a la niña de 12 años de edad.

Lo anterior fue denunciado, por lo que el personal de la Fiscalía Especializada en Violencia Familiar y de Género, y de Niñas, Niños y Adolescentes dio inicio con los protocolos especializados para dar con el paradero del menor, quien fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión.

En apego a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, el Juez de Control resolvió su vinculación a proceso; impuso la medida cautelar de internamiento preventivo y autorizó un mes de investigación complementaria.