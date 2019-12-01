Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:46:37

Santa Catarina, Nuevo León, 30 de octubre del 2025.- Un hombre que privó de la vida a su esposa en un panteón del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, el pasado 24 de octubre, ya fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

La versión de la Fiscalía del Estado narró que el imputado llegó al lugar con la víctima a bordo de una camioneta, y que, tras una discusión, le causó lesiones con un objeto punzocortante en el cuello, entre otras.

La gravedad de las lesiones le provocaron la muerte a la mujer, según el dictamen del Servicio Médico Forense.

Tras la audiencia de vinculación a proceso, el juez dictó prisión preventiva para el presunto feminicida como medida cautelar mientras avanzan las investigaciones.