Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido

Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 08:46:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santa Catarina, Nuevo León, 30 de octubre del 2025.- Un hombre que privó de la vida a su esposa en un panteón del municipio de Santa Catarina, Nuevo León, el pasado 24 de octubre, ya fue detenido y vinculado a proceso por el delito de feminicidio.

La versión de la Fiscalía del Estado narró que el imputado llegó al lugar con la víctima a bordo de una camioneta, y que, tras una discusión, le causó lesiones con un objeto punzocortante en el cuello, entre otras.

La gravedad de las lesiones le provocaron la muerte a la mujer, según el dictamen del Servicio Médico Forense.

Tras la audiencia de vinculación a proceso, el juez dictó prisión preventiva para el presunto feminicida como medida cautelar mientras avanzan las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido
Detienen en Chiapas a ex policía de Tabasco señalado como líder criminal en la zona
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Choque de motos en Zamora, Michoacán, deja dos personas sin vida 
Más información de la categoria
Hombre priva de la vida a su esposa en un panteón de Nuevo León; ya fue detenido
Detienen en Chiapas a ex policía de Tabasco señalado como líder criminal en la zona
Impostores con placa: Detienen a falsos policías que robaron más de medio millón de pesos a una mujer en Altozano, en Morelia, Michoacán
Vehículos con hombres armados desatan persecución de la GN en carretera Pátzcuaro - Uruapan, Michoacán 
Comentarios