Adolescente es encontrado culpable de violar a su prima de 7 años en Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 10:30:44

Zitácuaro, Michoacán, 30 de octubre del 2025.- Mediante procedimiento abreviado, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria contra un adolescente responsable del delito de violación equiparada, cometido en agravio de su prima de 7 años, en el municipio de Zitácuaro.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 17 de junio de 2018, el ahora sentenciado, O.C.G., invitó a la víctima a pasar a su domicilio, donde la agredió sexualmente.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía Regional de Zitácuaro inició los actos de investigación que permitieron establecer la responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley penal, quien fue presentado ante la autoridad jurisdiccional especializada que resolvió vincularlo a proceso.

Cumplidos los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del Procedimiento Abreviado, en el que el Tribunal Unitario Especializado en Justicia Integral para Adolescentes dictó sentencia de 6 meses de libertad asistida, además de ordenar el pago de la reparación del daño y la obligación de recibir tratamiento en perspectiva de género y educación sexual.