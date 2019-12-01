Adolescente es encontrado culpable de violar a su prima de 7 años en Zitácuaro, Michoacán

Adolescente es encontrado culpable de violar a su prima de 7 años en Zitácuaro, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 10:30:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, 30 de octubre del 2025.- Mediante procedimiento abreviado, un Tribunal de Enjuiciamiento emitió sentencia condenatoria contra un adolescente responsable del delito de violación equiparada, cometido en agravio de su prima de 7 años, en el municipio de Zitácuaro.

Sobre el particular se informó que con base en los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, el 17 de junio de 2018, el ahora sentenciado, O.C.G., invitó a la víctima a pasar a su domicilio, donde la agredió sexualmente.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía Regional de Zitácuaro inició los actos de investigación que permitieron establecer la responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley penal, quien fue  presentado ante la autoridad jurisdiccional especializada que resolvió vincularlo a proceso.

Cumplidos los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del Procedimiento Abreviado, en el que el Tribunal Unitario Especializado en Justicia Integral para Adolescentes dictó sentencia de 6 meses de libertad asistida, además de ordenar el pago de la reparación del daño y la obligación de recibir tratamiento en perspectiva de género y educación sexual.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Morelia, Michoacán, vehículo relacionado a robo con violencia 
Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI
Fatal accidente en laterales de Paseo de la República en Querétaro
Hombre pierde la vida al interior del parque Querétaro 2000
Más información de la categoria
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Ponen en libertad a joven de 13 años que baleó a su mamá en la CDMX por quitarle el celular
Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Comentarios