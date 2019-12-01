Frente frío 11 provocará lluvias y bajas temperaturas en varias regiones del país

Frente frío 11 provocará lluvias y bajas temperaturas en varias regiones del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 07:17:49
Ciudad de México, a 30 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 11 se extenderá sobre la península de Yucatán, originando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste); chubascos en Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); además de lluvias aisladas en Puebla (región Valle Serdán) y en zonas de Yucatán y Quintana Roo.

Además, la masa polar que lo impulsa  mantendrá las temperaturas bajas sobre el norte, centro, sur y oriente del país; con presencia de heladas en los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otro lado, el aire húmedo del océano Pacífico originará intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero; y lluvias aisladas en zonas del Estado de México, Sinaloa y Durango.

Pronóstico de lluvias para el 30 de octubre:                       

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (este), Chiapas (norte), Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte, este y oeste) y Campeche (oeste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Los Tuxtlas); y Guerrero.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Durango, Estado de México, Puebla (región Valle Serdán), Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Sinaloa y Michoacán.
  • De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Jalisco, Nayarit; Colima, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana del jueves:

  • De – 5 a 0 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Ciudad de México y Oaxaca.
