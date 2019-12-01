Capturan en Sonora a presunto objetivo prioritario vinculado a delitos de alto impacto

Capturan en Sonora a presunto objetivo prioritario vinculado a delitos de alto impacto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:05:31
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nogales, Sonora, 30 de octubre del 2025.- En un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y la Secretaría de Marina (Semar), fue detenido Martín Jesús “N”, señalado como integrante de un grupo delictivo de Sonora y considerado objetivo prioritario en la entidad.

El arresto de "El Tomate" fue dado a conocer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien dio a conocer que el presunto delincuente pertenecía a la organización delictiva "Los Gigios".

De acuerdo con García Harfuch, el detenido está relacionado con delitos contra la salud y secuestro, además de contar con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

La captura se realizó sin incidentes y forma parte de las acciones coordinadas para desarticular células criminales que operan en la zona norte del estado.

“El Tomate” fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aseguran en Morelia, Michoacán, vehículo relacionado a robo con violencia 
Automovilista fallece calcinado tras accidente en la Siglo XXI
Fatal accidente en laterales de Paseo de la República en Querétaro
Hombre pierde la vida al interior del parque Querétaro 2000
Más información de la categoria
Invitan a la 4ª edición del Mascotafest: convivencia, adopción y causa animal en Morelia
Ponen en libertad a joven de 13 años que baleó a su mamá en la CDMX por quitarle el celular
Michoacán facilita filmaciones en comunidades purépechas durante Noche de Muertos
Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras
Comentarios