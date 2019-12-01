Capturan en Sonora a presunto objetivo prioritario vinculado a delitos de alto impacto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 11:05:31

Nogales, Sonora, 30 de octubre del 2025.- En un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) y la Secretaría de Marina (Semar), fue detenido Martín Jesús “N”, señalado como integrante de un grupo delictivo de Sonora y considerado objetivo prioritario en la entidad.

El arresto de "El Tomate" fue dado a conocer por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien dio a conocer que el presunto delincuente pertenecía a la organización delictiva "Los Gigios".

De acuerdo con García Harfuch, el detenido está relacionado con delitos contra la salud y secuestro, además de contar con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

La captura se realizó sin incidentes y forma parte de las acciones coordinadas para desarticular células criminales que operan en la zona norte del estado.

“El Tomate” fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.