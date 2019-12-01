Separan del cargo a subdirectora contra feminicidios en Chiapas tras denuncia de madres buscadoras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 07:28:33

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 30 de octubre 2025.- Lisbeth Córdova, fue separada de su cargo como subdirectora de la Fiscalía contra Feminicidios en el estado de Chiapas, como parte de la investigación en su contra, exigida por la organización Madres en Resistencia, informó el fiscal general de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca.

Según las mujeres inconformes, la servidora pública suspendida tuvo una actuación indebida durante una atención en contra de una víctima.

Según información oficial, también se inició procedimiento administrativo contra tres ex funcionarios del Instituto Estatal del Deporte, incluida la ex directora general Tania Robles.

El colectivo de madres buscadoras cumplió 23 días de plantón y bloqueo carretero afuera de la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE) y reclama avances y que se agilicen las investigaciones por desaparición de sus hijas, y también solicitan que no haya impunidad en los delitos de feminicidios.