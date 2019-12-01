Hombre pierde la vida tras ataque armado en La Michoacana de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:07:26

Uruapan, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- In hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia La Michoacana, las causas son desconocidas, empero investigadas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Camelinas de la referida colonia habían atacado a balazos a un automovilista.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes encontraron bordo de un vehículo marca Volkswagen, de color gris, con placas de circulación PKU-208D del estado de Michoacán, un hombre sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.