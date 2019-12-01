Conductor pierde la vida tras ataque armado en el centro de Irapuato, Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 22:58:21

Irapuato, Guanajuato, 19 de marzo de 2026.- A plena luz del día y a escasos metros de instalaciones de seguridad, un automovilista fue asesinado a balazos la mañana de este jueves en la zona centro de Irapuato, sin que se reporten personas detenidas.

El hecho ocurrió minutos antes de las 09:00 horas sobre la calle Ramón Corona, en el Barrio de San José, frente a una tienda departamental. De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados dispararon contra el conductor de una camioneta Hyundai, dejándolo gravemente herido dentro del vehículo.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de seguridad, quienes al valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La unidad presentaba múltiples impactos de arma de fuego en cristales laterales y parabrisas.

La zona fue acordonada por policías, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizaron el levantamiento de indicios. En tanto, autoridades municipales informaron sobre la implementación de un operativo para tratar de ubicar a los responsables, sin resultados hasta el momento.