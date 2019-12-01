Aseguran camioneta con estupefacientes, armas y cientos de municiones en Lázaro Cárdenas, Michoacán

Aseguran camioneta con estupefacientes, armas y cientos de municiones en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 20:05:41
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Lázaro Cárdenas, Mich., a 19 de marzo de 2026.— Elementos del Ejército localizaron una camioneta abandonada cargada con droga, armas y una fuerte cantidad de municiones en las inmediaciones de la comunidad Las Manzanillas Uno.

La unidad, una Toyota Hilux gris, fue detectada durante recorridos de vigilancia. Al inspeccionarla, los militares encontraron cuatro botes de 20 litros con semillas de marihuana, así como 34 bolsas con hierba seca, presuntamente de la misma droga.

En el vehículo también había 346 cajas con cartuchos de distintos calibres, 30 cargadores, un arma de fuego y un chaleco balístico con un parche que decía: “Gente del Chaparrito al pendiente”.

Además, a un costado de la camioneta se ubicó un tubo metálico calibre .22 con la leyenda “Ruger Newport N.H. USA”.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que ya abrió una investigación para esclarecer el caso. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

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