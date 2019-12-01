Asalto armado a transportistas en Zinapécuaro, Michoacán: roban tráiler con mercancía de Office Depot 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 21:26:46

Zinapécuaro, Mich., a 19 de marzo de 2026.– Un operador de transporte de carga denunció haber sido víctima de un violento asalto a la altura de la caseta de Zinapécuaro, donde sujetos armados lo interceptaron y lo privaron de la libertad junto con su compañero, para después despojarlos del tractocamión que conducían.

De acuerdo con la declaración de Iván Bárcenas Olague, quien se desempeña como chofer para la empresa Oros Almar, los hechos ocurrieron mientras trasladaba mercancía de la empresa Office Depot por la autopista, cuando varios individuos armados lo obligaron a detener la marcha.

Los agresores bajaron a los dos tripulantes del vehículo —un tractocamión marca International, modelo 2009— y los trasladaron contra su voluntad a un hotel cercano, donde permanecieron retenidos durante aproximadamente tres a cuatro horas.

Tras ese lapso, ambos fueron liberados, sin embargo, el conductor señaló que desconoce el paradero del tractocamión, el cual transportaba una caja seca con mercancía propiedad de la empresa Office Depot.

Ante estos hechos, la víctima acudió a interponer la denuncia correspondiente por el delito de robo con violencia y privación ilegal de la libertad, mientras que las autoridades ya iniciaron las investigaciones para dar con los responsables y recuperar la unidad robada.

Este caso se suma a la creciente incidencia de asaltos al transporte de carga en carreteras del país, una problemática que continúa afectando al sector logístico y generando pérdidas millonarias.