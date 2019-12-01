Golpe institucional en Michoacán: Caen síndica, director de seguridad y regidores armados y con presunto estupefaciente en Chavinda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 18:27:01

Chavinda, Mich., a 19 de marzo de 2026.— Un operativo encabezado por la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas una funcionaria considerada objetivo prioritario, en un hecho que sacude la estructura política y de seguridad de este municipio.

De acuerdo con información oficial, la intervención ocurrió en territorio de Chavinda, donde elementos federales aseguraron a Ana Laura Covarrubias Ramos, de 31 años, quien se desempeñaba como síndica municipal y era identificada como el objetivo central del operativo.

Junto a ella fueron detenidos tres hombres que ocupaban cargos dentro del gobierno local: Jesús Vega Ayala, de 29 años, regidor de educación, cultura, turismo, ciencia e innovación; Juan Carlos Jacobo García, de 47 años, director de Seguridad Pública; y Paulo César Alejandre Cárdenas, de 34 años, regidor de desarrollo económico.

En el despliegue también fue identificado César Adrián Olmos Sánchez, de 38 años, subdirector de Seguridad Pública municipal, lo que refuerza la línea de investigación sobre posibles vínculos entre autoridades locales y actividades ilícitas.

Durante la acción, las autoridades aseguraron un arsenal compuesto por dos armas largas tipo fusil, una pistola, siete cargadores para arma larga con más de 200 cartuchos, así como municiones adicionales calibre 9 milímetros. Entre el equipo decomisado destaca un chaleco portaplacas, una piernera táctica y un parche con las siglas de un grupo criminal, indicio que ya forma parte de las indagatorias.

Además, se localizaron siete envoltorios con una sustancia blanca con características similares a la cocaína, lo que abre una segunda línea de investigación por delitos contra la salud.

El operativo incluyó el aseguramiento de una camioneta Ford F-150 rotulada como patrulla de la Policía Municipal de Chavinda, con placas MC-480-B1, lo que ha encendido alertas sobre el presunto uso de recursos oficiales para fines ilícitos.

Este golpe ocurre en un contexto de creciente presión federal sobre estructuras municipales en Michoacán, donde las autoridades buscan desarticular redes que, presuntamente, operan desde dentro de los propios gobiernos locales. Hasta el momento, la SSPC no ha informado sobre la situación jurídica de los detenidos, pero se espera que en las próximas horas se definan los cargos correspondientes.

El caso perfila un nuevo capítulo en la disputa por el control territorial en la región, ahora con la mirada puesta en los vínculos entre poder político y crimen organizado.