Hombre pierde la vida tras ataque armado en la colonia Ejidal de Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 19:10:55
Celaya, Guanajuato, a 28 de septiembre del 2025. - La persona que fue interceptada en la colonia Ejidal y atacada a balazos era un hombre de identidad desconocida, quien perdió la vida casi de manera instantánea. 

El suceso tuvo lugar en la calle Ejido de Yustis poco después de las 5:00 de la tarde del domingo.

Vecinos de la zona observaron a la persona tirada boca abajo que vestía pantalón de mezclilla color azul, sudadera gris y tenis blancos, por lo que pidieron apoyo a través de la línea de emergencia 911.

Socorristas acompañados por elementos municipales y Guardia Nacional acudieron al sitio, encontrando a la víctima con lesiones de bala en la cabeza, quien al ser valorado ya no contaba con signos vitales. 

De inmediato se colocó la cinta amarilla dando aviso a la Fiscalía Regional para preservar la escena que fue procesada por agentes de investigación criminal y peritos, los cuales comenzaron la carpeta de investigación correspondiente de lo ocurrido. 

Al término del procedimiento, el cuerpo fue retirado y llevado al Semefo para realizarle los efectos de ley.

