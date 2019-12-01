Hombre pierde la vida calcinado en Monterrey, Nuevo León; autoridades investigan el caso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 13:48:13

Monterrey, Nuevo León, a 7 de febrero 2026.- Un hombre perdió la vida calcinado durante la madrugada del 7 de febrero, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Lo anterior provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad en el municipio.

Según los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de la 1: 40 horas, sobre el cruce de las calles Prisciliano Elizondo y la avenida Cristóbal Colón, en la colonia Madero, en donde se reportó un incendio en la vía pública.

Al llegar al sitio, el personal de Protección Civil Municipal (PCM), localizó a la víctima envuelta en llamas, por lo que procedieron a sofocar el fuego.

Posteriormente, paramédicos de la CRUM y la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de un hombre.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba quemaduras de segundo y tercer grado.

La zona fue acordonada por la Policía Municipal y la Fuerza Civil, momentos después llegó a sitio la unidad especializada del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, que llevó a cabo las diligencias de ley para el esclarecimiento de los hechos.