Hombre pierde la vida calcinado en Monterrey, Nuevo León; autoridades investigan el caso

Monterrey, Nuevo León, a 7 de febrero 2026.- Un hombre perdió la vida calcinado durante la madrugada del 7 de febrero, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Lo anterior provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades de seguridad en el municipio.
Según los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de la 1: 40 horas, sobre el cruce de las calles Prisciliano Elizondo y la avenida Cristóbal Colón, en la colonia Madero, en donde se reportó un incendio en la vía pública.
Al llegar al sitio, el personal de Protección Civil Municipal (PCM), localizó a la víctima envuelta en llamas, por lo que procedieron a sofocar el fuego.
Posteriormente, paramédicos de la CRUM y la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de un hombre.
De acuerdo con información preliminar, el cuerpo presentaba quemaduras de segundo y tercer grado.
La zona fue acordonada por la Policía Municipal y la Fuerza Civil, momentos después llegó a sitio la unidad especializada del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, que llevó a cabo las diligencias de ley para el esclarecimiento de los hechos.