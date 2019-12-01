Hombre pierde la vida al interior de una estación de Qrobus

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 17:03:33
Querétaro, Querétaro, a 28 de octubre de 2025.- La tarde de este viernes, servicios de emergencias se movilizaron a Paseo 5 de Febrero y Zaragoza, al interior de una estación de Qrobus, en donde se reportó que un hombre se había desvanecido.

Se trata de un hombre de aproximadamente 63 años de edad, quien luego de comenzar a sentirse mal, se desvaneció, quedando inconsciente al interior de la estación de transporte público.

Al lugar se movilizaron elementos de Protección Civil, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes al llegar, comenzaron a realizar trabajos de reanimación a la persona.

Tras varios minutos, los signos vitales del sujeto no regresaron, por lo que únicamente se confirmó que ya no tenía vida, situación que fue informada a las autoridades.

La zona fue acordonada por autoridades del municipio de Querétaro y esperaron el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

