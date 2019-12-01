Hombre pierde la vida al accidentarse en un vehículo todo terreno en Charo, Michoacán 

Hombre pierde la vida al accidentarse en un vehículo todo terreno en Charo, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 18:50:39
Charo, Michoacán, a 24 de agosto de 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al accidentarse en un vehículo todo terreno, un hombre perdió la vida, hechos registrados en la carretera Morelia-Mil Cumbres en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera en las inmediaciones de la comunidad de Pontezuelas, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito quienes al arribar encontraron accidentado un vehículo todo terreno RZR Trail, y su conductor sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo, mismo que fue enviado al Semefo para los efectos de ley, además se iniciaron las investigaciones correspondientes.

