Hombre muere ahogado en la Presa del Carmen en El Marqués, Querétaro 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 12:01:27

El Marqués, Querétaro, 3 de noviembre del 2025.- Un hombre de entre 50 y 60 años de edad, perdió la vida, luego de ingresar a la presa del Carmen en el municipio de El Marqués, tras está conviviendo con conocidos.

Aparentemente las personas se encontraban consumiendo bebidas embriagantes la tarde del domingo, y posteriormente el ahora occiso ingresó al cuerpo de agua, del cual ya no pudo salir.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el ahogamiento de la persona, rápidamente, se movilizaron elementos de Protección Civil de El Marqués para realizar el rescate, sin embargo, la noche alcanzó y no se logró ubicar el cuerpo.

Hoy por la mañana se reanudó la búsqueda de la persona, por lo que se espera que en las próximas sea localizado y rescatado por los buzos, para entregarlo a la unidad del Servicio Médico Forense.