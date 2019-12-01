Hombre muere ahogado en la Presa del Carmen en El Marqués, Querétaro 

Hombre muere ahogado en la Presa del Carmen en El Marqués, Querétaro 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 12:01:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, 3 de noviembre del 2025.- Un hombre de entre 50 y 60 años de edad, perdió la vida, luego de ingresar a la presa del Carmen en el municipio de El Marqués, tras está conviviendo con conocidos.

Aparentemente las personas se encontraban consumiendo bebidas embriagantes la tarde del domingo, y posteriormente el ahora occiso ingresó al cuerpo de agua, del cual ya no pudo salir.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el ahogamiento de la persona, rápidamente, se movilizaron elementos de Protección Civil de El Marqués para realizar el rescate, sin embargo, la noche alcanzó y no se logró ubicar el cuerpo.

Hoy por la mañana se reanudó la búsqueda de la persona, por lo que se espera que en las próximas sea localizado y rescatado por los buzos, para entregarlo a la unidad del Servicio Médico Forense.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cae red de huachicol en Veracruz: aseguran 250 mil litros de combustible y detienen a ocho personas en Perote
Confirma Fiscal búsqueda de Alejandro Correa, ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán
Hallan sin vida a mujer dentro de auto volcado en Monterrey; investigan posible feminicidio
Volcadura de autobús deja al menos 29 heridos en Oaxaca; hay menores y una embarazada
Más información de la categoria
Cae red de huachicol en Veracruz: aseguran 250 mil litros de combustible y detienen a ocho personas en Perote
Confirma Fiscal búsqueda de Alejandro Correa, ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán
Movimiento del sombrero deberá definir relevo al alcalde de Uruapan: Bedolla
Remesas caes 5.5% interanual en primeros 9 meses de 2025
Comentarios