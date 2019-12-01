Se difunde supuesta identidad del homicida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 17:39:52
Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.-  De acuerdo a información publicada por el Universal, ya se tendría la identidad del homicida del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

Según fuentes federales de seguridad, el hombre que terminó con la vida del edil, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias “El Cuate”, quien era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán y era familiar de un sujeto apodado “El Prángana”, presunto operador de los hermanos Álvarez Ayala, un grupo delictivo que trabaja para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fue el pasado 1 de noviembre, donde durante el evento del Festival de las Velas, un hombre atacó al presidente municipal, arrebatándole la vida.

De acuerdo a información dada por el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, aunque el agresor de Carlos Manzo fue abatido en el lugar, hay un autor intelectual del atentado y grupos criminales podrían estar implicados.

Asimismo, el Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, indicó que el agresor tenía entre 17 y 19 años de edad, además de que dio positivo a pruebas de estupefacientes.

 

 

 

