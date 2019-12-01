Tensión en Morelia: Marcha por justicia a Carlos Manzo termina por segundo día en enfrentamientos y uso de gas lacrimógeno frente a Palacio de Gobierno

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 16:12:30

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- La manifestación estudiantil convocada para exigir justicia por el asesinato del edil de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, concluyó esta tarde con enfrentamientos entre los jóvenes y elementos de seguridad pública frente a Palacio de Gobierno.

La protesta partió desde el Monumento a Lázaro Cárdenas hasta el centro de la ciudad. Los estudiantes gritaron consignas y, justo frente a San Nicolás, señalaron que concluía la protesta: "Lo que ocurriera después, ya era responsabilidad de cada quien", comentaron jóvenes al frente de los contingentes.

Frente a Palacio de Gobierno, los estudiantes lanzaron consignas por varios minutos. Al escuchar unos golpes tras la protección de metal que cubría la puerta principal del predio, esto originó molestia en los jóvenes.

Los ánimos se encendieron cuando un grupo de manifestantes derribó las vallas metálicas instaladas en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Tras la remoción de las barreras, los jóvenes arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad.

En respuesta, los elementos de seguridad pública, procedieron a replegar la protesta utilizando gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes.

Los jóvenes corrieron por las calles para evitar el gas, al tiempo que los negocios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, comenzaron a bajar sus cortinas ante el temor de destrozos.

Ciudadanos que pasaban por el lugar también corrieron para evitar ser alcanzados por el gas o balas de goma. Durante aproximadamente una hora y media, los estudiantes y los policías se lanzaron piedras, momento en el que los manifestantes también rompieron algunos cristales de ventanas.

En el lugar se observó la detención de al menos 4 jóvenes, quienes fueron custodiados.