Vinculan a proceso a adolescente que le quitó la vida a menor de 13 años durante Halloween en Nuevo León

Vinculan a proceso a adolescente que le quitó la vida a menor de 13 años durante Halloween en Nuevo León
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 16:51:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Santa Catarina, Nuevo León, a 3 de noviembre de 2025.- Un adolescente de 14 años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, después de que le quitara la vida a otro menor durante la noche de Halloween, por lo que fue ingresado a un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores, en Nuevo León.

De acuerdo a información de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, los hechos se registraron la noche del 31 de octubre en la colonia Lomas de Santa Catarina, en el municipio de Santa Catarina aproximadamente a las 21:00 horas.

Según el testimonio del padre de la víctima, se encontraban regalando dulces cuando observó que otro menor sacó un cuchillo de entre sus ropas y fue en contra de su hijo lesionándolo en el área del pecho.

La víctima mortal fue identificada como Alexander "N", de 13 años, quien falleció cuando era atendido en la clínica 7 del IMSS, ubicada en Bulevar Díaz Ordaz kilómetro 33, en el ayuntamiento de San Pedro.

Por ello, un juez de control, determinó vincular a proceso a Yurem “N”, además de que otorgó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, no ha informado si los dos menores tenían rencillas previas al tentado.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a adolescente que le quitó la vida a menor de 13 años durante Halloween en Nuevo León
Cae red de huachicol en Veracruz: aseguran 250 mil litros de combustible y detienen a ocho personas en Perote
Confirma Fiscal búsqueda de Alejandro Correa, ex alcalde de Zinapécuaro, Michoacán
Hallan sin vida a mujer dentro de auto volcado en Monterrey; investigan posible feminicidio
Más información de la categoria
Se difunde supuesta identidad del homicida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Fallece Carlos Hurtado, “El Señor de Miami”: el polémico promotor que movía los hilos del fútbol mexicano
Tensión en Morelia: Marcha por justicia a Carlos Manzo termina por segundo día en enfrentamientos y uso de gas lacrimógeno frente a Palacio de Gobierno
Cae red de huachicol en Veracruz: aseguran 250 mil litros de combustible y detienen a ocho personas en Perote
Comentarios