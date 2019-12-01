Cae red de huachicol en Veracruz: aseguran 250 mil litros de combustible y detienen a ocho personas en Perote

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 14:37:59

Perote, Veracruz, 3 de noviembre de 2025.- Autoridades federales desmantelaron una presunta red dedicada al robo y comercialización de hidrocarburos, tras un operativo en el municipio de Perote, Veractuz, donde fueron asegurados 250 mil litros de huachicol, 12 pipas, un inmueble y diverso equipo electrónico y documentación relacionada con la actividad ilícita.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes lograron la detención de ocho personas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos operaba como fachada para el almacenamiento y venta ilegal de combustible.

Durante la inspección, las autoridades localizaron las pipas con el hidrocarburo sustraído y detuvieron a los presuntos responsables, quienes fueron informados de sus derechos conforme a la ley.

Tanto el combustible como los vehículos, el inmueble y los objetos incautados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las indagatorias para determinar la responsabilidad de los detenidos.

Según estimaciones oficiales, el golpe representa una afectación económica superior a los 247 millones de pesos a las estructuras del crimen organizado vinculadas al robo de hidrocarburos.